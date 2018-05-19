Сьогодні Динамо і Шахтар проведуть останній матч в сезоні 2017/18

У киян буде шанс обіграти чемпіона УПЛ і володаря Кубка країни в принциповому матчі.

У суботу в Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського відбудеться гра заключного 32-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якій "Динамо" прийме донецький "Шахтар".

Гра не має жодного турнірного значення, тому що "Шахтар" випереджає киян на 5 очок і достроково завоював звання чемпіона України, повідомляє офіційний сайт ліги.

У попередній раз команди зустрічалися 9 травня, у фіналі Кубка України в Дніпрі. Тоді впевнену перемогу здобула донецька команда, яка перемогла з рахунком 2:0. За кілька днів "Шахтар" також достроково виграв і чемпіонат УПЛ, зберігши перевагу над киянами в турнірній таблиці у 5 очок.

Матч пройде на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського, тому що головна арена столиці та країни - НСК "Олімпійський" закрита на підготовку до проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2017/18.

Матч "Динамо" - "Шахтар" розпочнеться о 19.30. ТБ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.