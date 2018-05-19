Кличко: Вперше за історію Ліги чемпіонів УЄФА погодило публічний перегляд трансляції фіналу

26 травня на Контрактовій площі столиці близько 15 тисяч вболівальників зможуть подивитися на великому екрані трансляцію матчу, в якому зійдуться «Ліверпуль» із «Реалом».

УЄФА погодило публічний перегляд трансляції фінального матчу на великому екрані, який буде встановлений на Контрактовій площі у Києві. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер столиці Віталій Кличко.

«Друзі! Київ готується до великої спортивної події, яку прийматиме вперше, – фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. І є приємна новина для футбольних уболівальників, які не потраплять на «Олімпійський». УЄФА вперше за історію Ліги чемпіонів погодило публічний перегляд фінального матчу», – написав Віталій Кличко.

Він наголосив, що 26 травня на Контрактовій площі столиці близько 15 тисяч вболівальників зможуть подивитися на великому екрані трансляцію матчу, в якому зійдуться «Ліверпуль» із «Реалом». Віталій Кличко додав, що таким чином усі охочі зможуть відчути атмосферу великого футбольного свята. Водночас мер Києва нагадав, що різні заходи, активності, символічні футбольні матчі відбуватимуться із 24 травня у містечку «Фестиваль чемпіонів» на Хрещатику.