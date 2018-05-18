"Фінал Ліги чемпіонів у Києві перетворився на кошмар" – фанати і навіть зірки Реала здають свої квитки

Не лише фанати Ліверпуля відмовляються від поїздки в Київ на фінал Ліги чемпіонів.

Гравці "Реала" та вболівальники відмовляються від квитків на фінал ЛЧ-2018, які отримали від клубу для розподілу між друзями та родичами.

Такого в історії Мадрида ще не було, повідомляє Футбол 24.

Не лише фанати Ліверпуля відмовляються від поїздки в Київ на фінал Ліги чемпіонів.

Уболівальники Реала також відчувають чималі труднощі з матчем, який ризикує перетворитись на найдорожче видовище в історії. Відтак інчас Мадрида також не горять бажанням побувати в Україні з її аномальним стрибком цін на проживання, а також дорогим і тривалим добиранням. Це стало настільки масштабною проблемою, що навіть серед зіркових фанів відсутній ажіотаж щодо київського фіналу ЛЧ.

Як інформує іспанська Marca, Реал активував резервний список членів клубу (сосіос) через те, що ті, які мали право купівлі квитків першогочергово, банально не беруть їх або здають. Більше того, клуб почав отримувати повернення тікетів від тих, хто виграв їх у лотерейному порядку. Аналогічна ситуація у Ліверпуля, який повідомив про перемовини з фанатами резервного списку.

"Реал – Ліверпуль: приїзд у Київ став кошмаром". Під таким заголовком головне мадридське видання в іншій статті описує ситуацію з матчем для іспанських фанатів. Найдешевший переліт коштує 800 євро. Сувора реальність. Цього тижня у клубних офісах чекали напливу людей, які прагнуть подивитись вживу 3-й поспіль фінал Кубка Європи, в якому зіграє їхня улюблена команда. Однак після того, як УЄФА видав фіналістам ЛЧ по 17 тисяч квитків, стало очевидно, що на ринку найдешевший переліт до Києва коштує 791 євро, а по часу це виходить 20 годин і 50 хвилин. Тобто вболівальник вилітає у п'ятницю, а на місце прибуває у день фіналу о 18:50 за Києвом. І це ще треба встигнути дістатись стадіону. З літака на бал, не інакше.

У день матчу придбати квитки на літак нереально. Перший політ стартує о 16:20, а на місце ви прибуваєте о 1-й ночі. Проблема в тому, що відсутні прямій рейси, а пересадки значно збільшують час подорожі. Повернення в Іспанію – також задоволення і дороге, і виснажливе. Рейси за "невеличку" ціну в 3 тисячі євро тривалістю 26 годин, як вам таке? Тобто у таких умовах ще доведеться просити шефа не лише про скорочений день у п'ятницю, а й вихідний на робочий понеділок. Дуже не схоже на подорож мрії.