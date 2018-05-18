Спонсора УЄФА "Газпром" все-таки представили на вулицях Києва напередодні фіналу ЛЧ

Логотипи російської компанії присутні на бордах у фан-зоні на Хрещатику.

В споруджуваній до фіналу Ліги чемпіонів фан-зоні в Києві з'явилися рекламні борди з логотипом спонсора УЄФА російської компанією ВАТ "Газпром".

Фан-зона, де зберуться фанати "Реала", "Ліверпуля" і кияни, будується на Хрещатику, повідомляє кореспондент УНІАН.

Поряд з іншими спонсорами УЄФА тут також представлений російський "Газпром".

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Між тим, напередодні представник КМДА по фіналу ЛЧ Андрій Мірошниченко на спеціальній прес-конференції, присвяченій організації фіналу заявив про те, що спонсор Ліги чемпіонів Газпром не буде представлений на вулицях Києва в дні фіналу.

УЄФА відома тим, що вимагає жорсткого дотримання своїх контрактів, тому могла наполягати, щоб всі спонсори були представлені в місті, що прийматиме фінал Ліги чемпіонів.