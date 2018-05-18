Циганков потрапив у список 12 кращих молодих гравців Ліги Європи сезону 2017/18

УЄФА визначив кращих по закінченні фінального матчу другого за значимістю єврокубка.

Союз європейських футбольних асоціацій визначив список 12-ти найкращих молодих гравців Ліги Європи УЄФА сезону 2017/18.

Список опублікований на офіційному сайті УЄФА.

В ростер потрапив гравець київського "Динамо" Віктор Циганков.

"20-річний півзахисник "Динамо" в минулому сезоні забив 3 голи і зробив 3 гольові передачі, в тому числі, відзначившись результативними діями в грі проти "Лаціо" - 2:2. Він дуже схожий за своїм стилем гри на Гарета Бейла, порівнює екс-тренер "Динамо" Сергій Ребров", - говрится в анотації на сайті УЄФА.

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Крім нього, у число 12 кращих молодих гравців увійшли:

Джанлуїджі Доннарумма («Мілан», воротар, 19 років), Адемола Лукман («Евертон», нападник, 20 років), Уссем Ауар («Ліон», півзахисник, 19 років), Патрік Кутроне («Мілан», нападник, 20 років), Ешлі Мэйтлэнд-Найлс («Арсенал», півзахисник, 20 років), Дайо Упамекано («РБ Лейпциг», захисник, 19 років), Амаду Айдару («Зальцбург», півзахисник, 20 років), Олександр Головін (ЦСКА, півзахисник, 21 рік), Мікель Ойарсабаль («Реал Сосьєдад», півзахисник, 21 рік), Тонги Ндомбеле («Ліон», півзахисник, 21 рік), Родрі Ернандес («Вільяреал», півзахисник, 21 рік).

Як повідомляв УНІАН, у минулу середу в фіналі Ліги Європи іспанський "Атлетіко" з Мадрида обіграв французький "Марсель" з рахунком 3:0.