Ярмоленко приїде в збірну України з запізненням

Також не зможуть прибути до початку збору Малиновський, Соболь і Буяльський.

Підготовку до контрольних матчів з Марокко та Албанією збірна України почне 23 травня у Харкові, але в цей день команда Андрія Шевченка точно не збереться в повному складі.

Так, на два дні пізніше у розташування "синьо-жовтих прибуде півзахисник німецької "Боруссії" (Дортмунд) Андрій Ярмоленко, повідомляє Команда 1.

Читайте такожЗбірна України зберегла 30-е місце в рейтингу ФІФА

Справа в тому, що дортмундці планують злітати в США, де проведуть комерційний матч з ФК Лос-Анджелес. Цю інформацію виданню підтвердив сам футболіст. «У збірну приїду 25 травня», — сказав Ярмоленко.

Варто додати, що не виключений варіант, при якому в національну команду також запізняться Руслан Малиновський і Едуард Соболь, а Віталій Буяльський планує злітати на консультацію до закордонних медиків. Вся справа в тому, що наш збір стартує раніше офіційних дат ФІФА, тому клуби має право не відпускати своїх футболістів.

Як повідомляв УНІАН, дати матчів збірних України з Марокко та Албанією були зміщені на 1 день. Ігри відбудуться 31 травня і 3 червня, відповідно.