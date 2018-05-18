Португалія не взяла на чемпіонат світу автора золотого гола Євро-2016 Едера

Сформовано остаточний склад найсильнішої європейської збірної на даний момент.

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш оголосив остаточний склад команди на чемпіонат світу-2018.

У підсумковій заявці португальців на чемпіонат світу не виявилося форварда московського Локомотива Едера, який забив переможний гол у ворота збірної Франції у фіналі Євро-2016, повідомляє SportArena.

Не поїдуть в Росію екс-півзахисник Ман Юнайтед Нані, екс-гравець київського Динамо Виторину Антунеш і два футболісти Барселони – захисник Нельсон Семеду і хавбек Андре Гомеш. Всі вони були присутні в розширеному списку команди.

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Остаточний склад виглядає таким чином:

Воротарі: Антоні Лопеш (Ліон, Франція), Бету (Гезтепе, Туреччина), Руй Патрісіу (Спортинг);

Захисники: Бруну Алвеш ("Рейнджерс", Шотландія), Седрік Соареш (Саутгемптон, Англія), Жозе Фонте (Далянь Ифан, Китай), Маріу Руй (Наполі, Італія), Пепе ("Бешикташ", Туреччина), Рафаел Геррейру (Борусія Д, Німеччина), Рікарду Перейра (Порту), Рубен Діаш (Бенфіка);

Півзахисники: Адрієн Сілва (Лестер, Англія), Бруну Фернандеш, Вілліам Карвалью (обидва — Спортинг), Жоау Маріу (Вест Хем юнайтед, Англія), Жоау Моутінью (Монако, Франція), Мануель Фернандеш (Локомотив, Росія);

Форварди: Андре Сілва (Мілан, Італія), Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті", Англія), Кріштіану Роналду (Реал, Іспанія), Желсон Мартінш (Спортинг), Гонсалу Гедеш (Валенсія, Іспанія), Рікарду Куарежма ("Бешикташ", Туреччина).

Перед чемпіонатом світу команда Фернанду Сантуша проведе три товариських матчі — з Тунісом (28 травня), Бельгією (2 червня) і Алжиром (7 червня).

На груповому етапі чемпіонату світу збірна Португалії зіграє з Іспанією (15 червня), Марокко (20 червня) та Іраном (25 червня).