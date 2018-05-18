Фонсека: щасливий, що продовжив контракт з Шахтарем

Паулу Фонсека прокоментував підписання угоди з чемпіоном України.

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека прокоментував продовження угоди з «гірниками» на два роки.

«Я дуже щасливий! У мене було бажання продовжити свою кар'єру в «Шахтарі». Вкрай важливо було відчути, що президент клубу Рінат Ахметов, співробітники і футболісти хочуть, щоб я залишився, щоб продовжив роботу, яку ми почали два сезони тому. Повторюся, дуже щасливий, що продовжив контракт з донецьким клубом. Хочу також подякувати своєму агенту Марку Абреу, який зіграв важливу роль в переговорах.

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Тепер потрібно старанно працювати, щоб продовжувати перемагати як на внутрішній, так і на міжнародній арені. «Шахтар», як і раніше, стане демонструвати красивий, атакуючий футбол. Вірю, вболівальники будуть пишатися своїм клубом. Хочу подякувати нашим фанам за чудову підтримку. У «гірників» просто фантастичні вболівальники, які дуже люблять команду. Для мене це стало додатковим мотивом залишитися тут», — цитує Фонсеку офіційний сайт «Шахтаря».

Як повідомляв УНІАН, португалець Паулу Фонсека підписав у четвер новий контракт з "гірниками". За два попередні сезони в "Шахтарі" Фонсека двічі став чемпіоном України, двічі - володарем Кубка і один раз виграв Суперкубок.