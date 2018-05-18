Гвардіола буде працювати в Ман Сіті до 2021 року

00:27, 18 травня 2018
Футбол
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Хосеп Гвардіола підписав контракт до 2021 року / mancity.com

Нова угода іспанця з англійським клубом розрахована до 2021 року. Під керівництвом цього фахівця «Манчестер Сіті» виграв чемпіонат Англії і Кубок англійської Ліги.

При цьому «городяни» також встановили рекорд ліги за кількістю набраних очок за сезон - рівно 100.

Як повідомляв УНІАН, у четвер ввечері стало відомо, що головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека продовжив контракт з "гірниками".

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Теги: #Манчестер Сіті#Хосеп Гвардіола