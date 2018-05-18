Гвардіола буде працювати в Ман Сіті до 2021 року
00:27, 18 травня 2018Футбол
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Іспанський коуч підписав з "Манчестер Сіті" новий контракт.
Хосеп Гвардіола підписав контракт до 2021 року / mancity.com
Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола продовжив контакт зі своїм клубом. Про це повідомляє офіційний Twitter «городян».
Нова угода іспанця з англійським клубом розрахована до 2021 року. Під керівництвом цього фахівця «Манчестер Сіті» виграв чемпіонат Англії і Кубок англійської Ліги.
При цьому «городяни» також встановили рекорд ліги за кількістю набраних очок за сезон - рівно 100.
Як повідомляв УНІАН, у четвер ввечері стало відомо, що головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека продовжив контракт з "гірниками".
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