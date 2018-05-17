Фонсека підписав новий контракт із "Шахтарем"

Ахметов впевнений, що під керівництвом Паулу Фонсеки на "Шахтар" чекатимуть нові успіхи.

Президент футбольного клубу "Шахтар" Рінат Ахметов оголосив про підписання нового контракту з головним тренером "гірників" Паулу Фонсекою.

Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу.

"Паулу Фонсека - в "Шахтарі", і я дуже радий цьому! Ми підписали новий контракт на два роки", - заявив Ахметов.

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Ахметов зазначив, що керівництво клубу два роки тому прийняло правильне рішення, запросивши Фонсеку в команду.

"Ви пам'ятаєте, як два роки тому ми запросили Паулу в "Шахтар" і всі кричали: "Що буде, що тепер із "Шахтарем"?! Тепер все погано буде з "Шахтарем". Все погано, будуть проблеми. Ми не знаємо, чого чекати". А що ми бачимо? Два чемпіонства, два Кубка, один Суперкубок і блискуча гра в Лізі чемпіонів. Це говорить про те, що "Шахтар" два роки тому прийняв правильне рішення, запросивши Паулу і його помічників в команду", - сказав президент ФК "Шахтар".

Ахметов впевнений, що під керівництвом Фонсеки на "Шахтар" чекатимуть нові успіхи. "Паулу – професіонал. Це амбітна людина. Працьовита людина. І у нього хороші ідеї. Він знає, що робити", - підсумував власник "Шахтаря".