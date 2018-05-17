В Україні зварили пиво на честь форварда Ліверпуля Салаха перед фіналом Ліги чемпіонів

Сорт пива отримав назву 22MOSALAH.

Одна з українських домашніх пивоварень присвятила атакуючому хавбеку "Ліверпуля" і збірної Єгипту Мохамеду Салаху спеціальний сорт пива і назвала на його честь.

Про це повідомляє "Футбол 24".

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"Придумуючи стиль і сорт майбутнього пива, ми зупинилися на стилі Session Pale Ale з додаванням привезених з Єгипту фініків. В цей момент до нас і прийшла ідея присвятити наше пиво одному з найкращих єгипетських футболістів за останні 100 років. Тим більше, "Ліверпуль" дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться у Києві, де і базується пивоварня BAR'N'BOYm home brewery", – розповіли співзасновники пивоварні Дмитро і Петро.

Етикетка пива, що отримало назву 22MOSALAH, виконана з використанням кольорів національного прапора Єгипту і "Ліверпуля".

Як повідомляв УНІАН, у фінальному матчі Ліги чемпіонів 26 травня в Києві зустрінуться "Реал" і "Ліверпуль".