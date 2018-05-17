Шахтар створив футбольний фонд Shakhtar Social

Завдання фонду – популяризація футболу і здорового способу життя, формування правильних цінностей, створення рівних можливостей для кожного, хто любить футбол і бажає їм займатися.

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) оголосив про заснування некомерційного футбольного фонду Shakhtar Social.

Заснована компанія – некомерційна організація, створена для реалізації соціальних проектів. Основна мета фонду – розвиток футбольної культури в Україні, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Слідуючи кращим практикам фондів європейських футбольних команд, Shakhtar Social буде здійснювати діяльність в наступних напрямках:

- розвиток масового дитячого футболу;

- навчання футбольних тренерів-волонтерів;

- підтримка гендерної рівності;

- реалізація футбольних проектів для людей з інвалідністю;

- благодійні проекти.

Завдання фонду – популяризація футболу і здорового способу життя, формування правильних цінностей, створення рівних можливостей для кожного, хто любить футбол і бажає їм займатися.

Uенеральный директор ФК «Шахтар» Сергій Палкін в цьому зв'язку зазначив::

– Футбол не обмежується 90 хвилинами і бічними лініями поля. Футбол – це феномен, соціальний інструмент, який здатний змінювати життя мільйонів людей. Ми розуміємо, що бренд «Шахтаря» і популярність наших гравців повинні працювати на благо суспільства. Тому ФК «Шахтар» – соціально відповідальний футбольний клуб. Проектів стає все більше, вони вимагають окремої уваги і управління. За прикладом європейських Football Foundations нами було прийнято рішення про заснування клубного фонду. З допомогою Shakhtar Social будемо розвивати дитячий масовий футбол, окрему увагу приділимо створення можливостей для дітей з інвалідністю.

Футбольні фонди поширені серед топ-клубів Європи. Найбільш відомими є Barça Foundation, MU Foundation, Chelsea Foundation, Real Madrid Foundation.