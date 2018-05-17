Для власників квитків на фінали Ліги чемпіонів у Києві введуть безкоштовний проїзд

УЄФА компенсує міському бюджету відповідні витрати.

У Києві на час жіночого і чоловічого фінальних матчів Ліги чемпіонів буде застосована система combi ticket.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як зазначили в КМДА, в рамках Фіналу жіночої Ліги Чемпіонів УЄФА, який пройде 24 травня, власники квитків на матч або акредитовані особи будуть мати можливість за пред'явленням квитка на матч користуватися міським комунальним транспортом безкоштовно протягом 36 годин.

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Таку можливість отримають володарі квитків та акредитовані особи на чоловічий фінал Ліги чемпіонів: 36 годин комунальний транспорт для них буде безкоштовним (26-27 травня).

У КМДА зазначили, що відповідні витрати будуть компенсовані міському бюджету з боку УЄФА у сумі 100 тисяч євро.

Як відомо, чоловічий фінал Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 26 травня в 21:45 на НСК «Олімпійський». У фінал вийшли іспанський «Реал» і англійський «Ліверпуль».

У фіналі Ліги чемпіонів серед жінок, який пройде 24 травня в 19:00 на стадіоні ім. Валерія Лобановського, зустрінуться німецький «Вольсбург» і французький «Ліон».