Легендарний воротар Ювентуса Буффон офіційно оголосив про відхід з команди
Джанлуїджі Буффон оголосив, що покине Ювентус після 17 років у клубі.
Виступаючи на прес-конференції в четвер, Буффон підтвердив, що заключна гра Серії А в суботу у цьому сезоні проти Верони стане його останнім матчем у формі «Юве», повідомляє Football Italia.
В результаті, він проведе 656 офіційних ігор за «Бьянконері».
«Це завершення чудового подорожі, в якій мені пощастило бути з людьми, які дійсно дбали про мене. Я відчував це день за днем, і через їх любов я бився і старався з усіх сил», — сказав Буффон..
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Поки невідомо, чи продовжить голкіпер кар'єру в якій-небудь іншій команді або завершить виступи взагалі.
Буффон є чемпіоном світу-2006. У фіналі Євро-2012 збірна Італії програла команді Іспанії з рахунком 0:4 і Буффон задовольнився сріблом. Також він є багаторазовим чемпіоном Італії, володарем Кубка і Суперкубка Італії. У фіналі Ліги чемпіонів "Ювентус" при Буффоні грав тричі, але жодного разу так і не завоював трофей.