Гравець Баварії Вагнер "негайно" пішов зі збірної Німеччини після невиклику на ЧС-2018
Нападник мюнхенської «Баварії» Сандро Вагнер оголосив про припинення виступів за збірну Німеччини після того, як Йоахім Лев не взяв його на чемпіонат світу в Росії.
Про це спортсмен оголосив на своїй персональній сторінці в Instagram.
Читайте такожЛев продовжив контракт зі збірною Німеччини до 2022 року
«Я негайно йду з національної збірної. Очевидно, що я зі своєю відкритістю, щирістю і прямотою не підходжу тренерському штабу. Я бажаю хлопцям всього самого кращого в Росії і сподіваюся, що вони повернуться в Німеччину чемпіонами світу. Найважливіше в моїй кар'єрі вже сталося: я знову граю за «Баварію» – клуб, який я люблю», – написав Вагнер.
Вагнер перейшов з "Хоффенхайма" в "Баварію" у грудні 2017-го року. Гравець вважається одним з провідних форвардів в Німеччині.