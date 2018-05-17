Гравець Баварії Вагнер "негайно" пішов зі збірної Німеччини після невиклику на ЧС-2018

Тренер національної команди Йоахім Лев не включив гравця навіть у розширений список команди.

Нападник мюнхенської «Баварії» Сандро Вагнер оголосив про припинення виступів за збірну Німеччини після того, як Йоахім Лев не взяв його на чемпіонат світу в Росії.

Про це спортсмен оголосив на своїй персональній сторінці в Instagram.

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«Я негайно йду з національної збірної. Очевидно, що я зі своєю відкритістю, щирістю і прямотою не підходжу тренерському штабу. Я бажаю хлопцям всього самого кращого в Росії і сподіваюся, що вони повернуться в Німеччину чемпіонами світу. Найважливіше в моїй кар'єрі вже сталося: я знову граю за «Баварію» – клуб, який я люблю», – написав Вагнер.

Вагнер перейшов з "Хоффенхайма" в "Баварію" у грудні 2017-го року. Гравець вважається одним з провідних форвардів в Німеччині.