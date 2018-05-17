На фінал Ліги чемпіонів у Києві очікується близько 100 тисяч туристів

По ТБ за подіями стежитимуть понад 600 млн глядачів.

Протягом наступного тижня в зв'язку з проведенням фіналу Ліги чемпіонів УЄФА у Києві очікується близько 100 тис. туристів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив радник заступника голови КМДА, головний представник КМДА з питань, пов'язаних з проведенням фіналів Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд сезону 2017/2018 в Києві, Андрій Мірошниченко.

«Туристів буде багато. Ми приймаємо найбільшу одноденну спортивну подію у світі. По телебаченню за нами будуть спостерігати більш 600 млн глядачів. А в місті ми очікуємо близько 100 тис. туристів протягом усього тижня всіх цих подій», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня 2018 року на стадіоні НСК «Олімпійський» в Києві відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА 2017/18 років - 63-го сезону найпрестижнішого клубного футбольного турніру під егідою УЄФА. Цей матч стане першим в історії фіналом Ліги чемпіонів УЄФА на території України.