Збірна України зберегла 30-е місце в рейтингу ФІФА

12:59, 17 травня 2018
Футбол
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ФІФА опублікувала новий рейтинг нациоанльных збірних / REUTERS

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оприлюднила новий рейтинг національних збірних команд, в якому команда України зберегла 30-е місце.

Рейтинг опубліковано на офіційному сайті ФІФА.

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Єдина зміна в Топ-50 рейтингу, порівняно з даними попередньої версії місячної давності, це провал збірної Ямайки, яка опустилася з 48-го на 52-е місце. Відповідно, на одне місце вгору піднялися команди Норвегії, Угорщині, Камеруну та Гани.

Топ-10 команд, як і раніше, складають команди Німеччини, Бразилії, Бельгії, Португалії, Аргентини, Швейцарії, Франції, Іспанії, Чилі та Польщі.

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Теги: #збірна України рейтинг ФІФА