Дати найближчих матчів збірної України зміщені на один день

12:44, 17 травня 2018
Футбол
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Дати матчів збірної України зміщені на один день / Reuters

Підготовку до контрольних матчів з Марокко та Албанією збірна України починає 23 травня в Харкові. Перший спаринг, з четвертою командою Африки в рейтингу ФІФА, вона проведе 31-го числа в швейцарській Женеві, хоча спочатку ця гра планувалася на 30-е, повідомляє Команда 1.

У зв'язку з цим перенесений і контрольний поєдинок з албанцями — він відбудеться не 2-го, а 3 червня. Де саме і на скільки, поки невідомо.

До матчу залишилось менше 20-ти днів, а переговори ще тривають. Можна припустити, що суть питання полягає в якихось фінансових умовах. Швидше за все, ця гра теж пройде на території Швейцарії.

Нагадаємо, що вчора головний тренер збірної України Андрій Шевченко оприлюднив список футболістів, які будуть готуватися до зазначених спарингів. Туди увійшли захисник Шахтаря Микола Матвієнко, який зламав ніс, півзахисник "Динамо" Віталій Буяльський, який перед збором національної команди планує відвідати консультацію до закордонних лікарів, а також Руслан Малиновський, який, можливо, приїде в розташування " синьо-жовтих з невеликим запізненням.

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Теги: #збірна України#Андрій Шевченко