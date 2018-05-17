Фанати "Марселя" після програшу фіналу Ліги Європи влаштували безлади

Заворушення були влаштовані біля стадіону і, безпосередньо, на арені.

Французькі футбольні фанати влаштували піротехнічне шоу і зіткнення з поліцією після закінчення фінального матчу Ліги Європи, в якому "Марсель" програв іспанському "Атлетіко" з Мадрида.

Заворушення були влаштовані біля стадіону і, безпосередньо, на арені в іншому французькому місті Ліоні, де проходив вирішальний матч другого за значимістю єврокубка, повідомляє ТСН.Проспорт.

Як повідомляв УНІАН, матч завершився з рахунком 3:0 на користь "Атлетіко".