Фанати "Марселя" після програшу фіналу Ліги Європи влаштували безлади
12:14, 17 травня 2018Футбол
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Заворушення були влаштовані біля стадіону і, безпосередньо, на арені.
"Атлетіко" обіграв "Марсель" у фіналі Ліги Європи / uefa.com
Французькі футбольні фанати влаштували піротехнічне шоу і зіткнення з поліцією після закінчення фінального матчу Ліги Європи, в якому "Марсель" програв іспанському "Атлетіко" з Мадрида.
Заворушення були влаштовані біля стадіону і, безпосередньо, на арені в іншому французькому місті Ліоні, де проходив вирішальний матч другого за значимістю єврокубка, повідомляє ТСН.Проспорт.
Як повідомляв УНІАН, матч завершився з рахунком 3:0 на користь "Атлетіко".
Французькі футбольні фанати влаштували піротехнічне шоу і сутички з поліцією
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