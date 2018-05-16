Два клуби АПЛ звільнили головних тренерів і претендують на Фонсеку

Два елітних англійських клуби - "Евертон" і "Вест Хем" - звільнили вакансії головного тренера.

Відразу два клуби англійської Прем'єр-ліги звільнили головних тренерів після закінчення сезону.

"Евертон" з міста Ліверпуль оголосив про відставку Сема Еллардайса з поста головного тренера. Контракт, термін якого закінчується через рік, розірвано за обопільною згодою.

Еллардайс очолив «Евертон» в листопаді 2017 року, змінивши Рональда Кумана. Під його керівництвом клуб посів 8-е місце в АПЛ.

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Сьогодні ж лондонський "Вест Хем" на своєму офіційному сайті повідомив про розрив відносин з Девідом Мойесом. Відзначається, що Мойес виконав покладене на нього завдання і врятував "Вест Хем" від вильоту з Прем'єр-ліги. Мойес очолював команду з листопада минулого року і фінішував разом з "молотобійцями" на 13-му місці.

Зазначимо, що і "Евертон", і "Вест Хем" проявляли інтерес до наставника "Шахтаря" Паулу Фонсеки як кандидата на заміщення вакансії головного тренера. Сьогодні стало відомо, що "Шахтар", швидше за все, продовжить контракт з Фонсекою ще на 2 роки.