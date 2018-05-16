Легендарний голкіпер Буффон вирішив завершити кар'єру

Про це повідомив агент футболіста.

Воротар «Ювентуса» Джанлуїджі Буффон прийняв рішення про завершення кар'єри.

Про це повідомляє ESPN.

Завтра Буффон збере прес-конференцію в Турині, на якій розповість про своє майбутнє, проте його агент Сільвано Мартіна підтвердив, що голкіпер "повісить бутси на цвях".

"Це не буде прощання в стилі Тотті, тому що таке драматичне прощання може відбутися тільки в Римі. У Турині я чекаю швидше прощання в стилі Дель П'єро. За п'ятнадцять хвилин до кінця матчу з "Вероною" 19 травня щось станеться, щось на зразок вивішеного банера «До побачення, Платіні». Будуть сльози, але все буде стриманим.

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Для мене було честю супроводжувати видатного голкіпера в історії. Більше не можу нічого сказати, він сам розповість на прес-конференції в четвер", - сказав агент.

40-річний Буффон виступає з 1995 року і провів в італійській Серії А 640 матчів, що всього на 7 ігор менше легендарного рекорду гравця "Мілана" Паоло Мальдіні.

Буффон за свою кар'єру дев'ять разів ставав чемпіоном Італії, п'ять разів вигравав Кубок Італії, а також є чемпіоном світу 2006 року.