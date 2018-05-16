Фонсека підпише новий контракт з Шахтарем на 2 роки - ЗМІ

Очікується, що контракт буде підписаний в найближчі дні, а річна зарплата португальця складе 4 мільйони євро.

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека підпише новий контракт з донецьким клубом на 2 роки. Про це повідомляє видання O Jogo. Очікується, що контракт буде підписаний в найближчі дні, а річна зарплата португальця складе 4 млн євро. При цьому Фонсека відхилив пропозицію англійського «Вест Хема», з представниками якого провів зустріч. Нагадаємо, що чинна угода Паулу Фонсеки з "Шахтарем" закінчується в кінці нинішнього сезону. "Шахтарю" залишилося провести один матч - у суботу гірники зіграють у поєдинку заключного туру УПЛ проти "Динамо".

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