Фонсека підпише новий контракт з Шахтарем на 2 роки - ЗМІ

15:50, 16 травня 2018
Футбол
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Паулу Фонсека продовжить контракт з "Шахтарем", за повідомленнями ЗМІ / shakhtar.com

Про це повідомляє видання O Jogo.

Очікується, що контракт буде підписаний в найближчі дні, а річна зарплата португальця складе 4 млн євро.

При цьому Фонсека відхилив пропозицію англійського «Вест Хема», з представниками якого провів зустріч.

Нагадаємо, що чинна угода Паулу Фонсеки з "Шахтарем" закінчується в кінці нинішнього сезону. "Шахтарю" залишилося провести один матч - у суботу гірники зіграють у поєдинку заключного туру УПЛ проти "Динамо".

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Теги: #ФК Шахтар#Паулу Фонсека