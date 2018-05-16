УЄФА підтвердить ФФУ суворі рекомендації щодо використання Кубка чемпіонів

У Союзі європейських футбольних асоціацій прокоментували інцидент з трофеєм Ліги чемпіонів у Києві.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прокоментував інцидент з серією фотографій в соцмережі, на яких зображена неповнолітня дівчинка (імовірно - пасербиця президента ФФУ Андрія Павелка), в обнімку з Кубком чемпіонів.

На запит УНІАН, у прес-службі УЄФА відповіли: "Ми підтримуємо зв'язок з Федерацією футболу України, щоб підтвердити суворі рекомендації щодо використання Трофея Ліги чемпіонів УЄФА на різних заходах".

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Як повідомляв УНІАН, інцидент стався під час Турне трофею Ліги чемпіонів, який напередодні фіналу проходить по ряду міст України.

На знімках дівчинка грає з трофеєм головного єврокубка і цілує його в приватному автомобілі. При цьому, в автомобілі відсутні охоронці, які, згідно з правилами, повинні забезпечувати безпеку Кубка чемпіонів.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Києві, 26 травня.