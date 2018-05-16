Шахтар звернувся в комітет чесної гри для розслідування "отруєння Вереса"

У скандальній ситуації можуть бути присутні ознаки корупції та маніпулювання результатом.

Футбольний клуб "Шахтар" звернувся в комітет Федерації футболу України з етики і чесної гри щодо подій, які відбувалися перед матчем проти "Вереса".

Нагадаємо, тоді рівненський клуб послався на отруєння гравців основи і просив перенести матч на дату після 20 травня.

Футболісти стали заручниками ситуації - їм довелося двічі пройти шлях до Харкова, при цьому на поле вийшли шестеро з дев'яти нібито отруєних гравців, повідомляє Террикон.

"Шахтар" хотів би, щоб комітет розібрався в цій скандальній ситуації, адже тут можуть бути присутні ознаки корупції та маніпулювання результатом. Відповідні статті прописані в дисциплінарних правилах ФФУ.

- Історія з отруєнням футболістів "Вереса" нам бачиться досить нелогічною і неправдивою. Є багато питань. Наприклад, чому футболісти, які були хворими, раптом вийшли на гру і провели весь матч? Чому "Верес", розуміючи, що Прем'єр-ліга не вбачає форс-мажору, вирішив не проводити гру і їхати в Винники? Які вигоди рухали керівництвом "Вереса", що клуб заздалегідь був згоден з технічною поразкою? Це як мінімум неспортивно.

Чому "Верес" у листуванні з "Шахтарем" шантажував тим, що перетворить кінцівку чемпіонату в юридичні війни? У цій історії багато незрозумілого. Тому ми направили заяву в комітет з етики та чесної гри ФФУ з проханням провести детальне розслідування загадкового отруєння. Ми знаємо, що було, але не знаємо, чому, що ними рухало. Спілкуючись з футболістами, тренерами, лікарями та менеджерами можна буде встановити істину, хто давав такі розпорядження. Якщо мотив - якась вигода, і тут буде корупція чи маніпулювання результатом матчу, комітет дасть оцінку, - пояснив "Футбол NEWS" начальник юрслужби "Шахтаря" Андрій Харитончук.

Про дату та час розгляду звернення ФК "Шахтар" поки нічого невідомо.