Фінал Ліги Європи Марсель - Атлетико: де дивитися
12:42, 16 травня 2018Футбол
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Матч покажуть загальнонаціональний і спеціалізований кабельний телеканали
Фінальний матч Ліги Європи покажуть на двох каналах українського ТБ / hotology.ru
Сьогодні в Ліоні (Франція) відбудеться фінальний матч Ліги Європи УЄФА, в якому трофей другого за значимістю єврокубка оскаржать іспанський "Атлетіко" і французький "Марсель".
Матч покажуть відразу два вітчизняних телеканали.
На телеканалі НЛО ТБ трансляція гри розпочнеться о 21.40.
На спеціалізованому кабельному каналі "Футбол 2" трансляції матчу передуватиме спеціалізована програма "Шлях у Ліон", де фахівці в студії оцінять шанси команд напередодні матчу. Початок студії о 20.30. Сама трансляція пройде з 21.30 до 00.00, а вже після матчу гості студії в програмі "Шлях у Ліон" підіб'ють підсумки фіналу - з 00.00 до 00.45.
Матч Марсель - Атлетіко почнеться в Ліоні в 21.45 за київським часом.
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