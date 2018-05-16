Фінал Ліги Європи Марсель - Атлетико: де дивитися

Матч покажуть загальнонаціональний і спеціалізований кабельний телеканали

Сьогодні в Ліоні (Франція) відбудеться фінальний матч Ліги Європи УЄФА, в якому трофей другого за значимістю єврокубка оскаржать іспанський "Атлетіко" і французький "Марсель".

Матч покажуть відразу два вітчизняних телеканали.

На телеканалі НЛО ТБ трансляція гри розпочнеться о 21.40.

На спеціалізованому кабельному каналі "Футбол 2" трансляції матчу передуватиме спеціалізована програма "Шлях у Ліон", де фахівці в студії оцінять шанси команд напередодні матчу. Початок студії о 20.30. Сама трансляція пройде з 21.30 до 00.00, а вже після матчу гості студії в програмі "Шлях у Ліон" підіб'ють підсумки фіналу - з 00.00 до 00.45.

Матч Марсель - Атлетіко почнеться в Ліоні в 21.45 за київським часом.