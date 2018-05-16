Атлетіко є фаворитом у букмекерів у фіналі Ліги Європи з Марселем

Аналітики контор визначилися з вирогідним переможцем другого за значимістю єврокубка.

Сьогодні в Ліоні (Франція) відбудеться фінальний матч другого за значимістю єврокубка - Ліги Європи, в якому іспанський "Атлетіко" зіграє з французьким "Марселем".

Аналітики провідних букмекерських контор світу вважають "Атлетіко" явним фаворитом в цьому матчі, повідомляє спеціалізований портал BetExplorer.

Портал зібрав дані 26 провідних контор світу. Середня ставка на перемогу "Атлетіко" становить 1,99 до 1, на нічию - 3,26 до 1, а на перемогу "Марселя" - 4,24 до 1.

Матч Атлетіко - Марсель почнеться о 21.45 за київським часом.