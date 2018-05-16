Марадона став головою правління брестського "Динамо"

Дієго Марадона буде займатися питаннями стратегічного розвитку футбольного клубу "Динамо-Брест".

Легендарний аргентинець Дієго Марадона став головою правління ФК "Динамо-Брест".

Колишній футболіст підписав з брестським "Динамо" трирічний контракт, повідомляє прес-служба футбольного клубу.

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"Дієго Марадона буде займатися питаннями стратегічного розвитку клубу, а також взаємодіяти з усіма його структурними підрозділами, включаючи дитячу академію "Динамо-Брест", - уточнили в прес-службі.

Відзначається, що він приступить до своїх повноважень після закінчення Чемпіонату світу з футболу в Росії.

"В Emirates Palace (Абу-Дабі) відбудеться прес-конференція за участю Дієго Марадони і представників клубу. Про дату проведення прес-конференції буде оголошено додатково", - додали в клубі.

Сам Марадона підтвердив цю інформацію у своєму акаунті в Instagram.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня легендарний аргентинець Дієго Марадона залишив посаду головного тренера клубу "Аль-Фуджайра", так і не зумівши вивести команду в еліту чемпіонату ОАЕ.