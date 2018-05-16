Фанати португальського Спортинга увірвалися на базу і побили гравців команди
01:07, 16 травня 2018Футбол
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Футболісти отримали травми і відмовляються виходити на наступний матч.
Близько 50 осіб увірвалися на базу клубу / офіційний твіттер "Спортинга"
Футболісти португальського клубу «Спортинг» зазнали нападу з боку фанатів команди.
Близько 50 чоловік в капюшонах увірвалися на базу клубу. Вони ображали головного тренера Жорже Жезуса, а також футболістів Вільяма Карвалью, Руя Патрісіу і Баса Доста. Про це повідомляє O Jogo.
Фанати атакували членів команди, використовуючи ремені, факели і металеві предмети.
Гравець команди голландський форвард Бас Дост отримав травму голови, інші пошкодження зафіксовані у Йосипа Мішича і Родріго Баттальї.
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Стало відомо, що після інциденту футболісти відмовляються грати у фінальному матчі Кубка Португалії проти «Авеша» (20 травня).
Гравці змогли залишити базу тільки в супроводі поліції. У команді вважають, що напад міг бути навмисним і не відчувають себе захищеними.
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