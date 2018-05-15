У збірну України на матчі проти Марокко та Албанії викликані 25 гравців

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився з виконавцями, викликаними на матчі 31 травня і 2 червня.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав 25 футболістів на тренувальний збір перед товариськими матчами проти збірних Марокко та Албанії.

Воротарі: Андрій П'ятов (Шахтар), Денис Бойко (Динамо), Андрій Лунін (Зоря)

Захисники: Ярослав Ракицький, Богдан Бутко, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (усі — "Шахтар"), Микита Бурда, Артем Шабанов (обидва — Динамо Київ), Едуард Соболь ("Славія", Чехія), Олександр Караваєв (Зоря)

Півзахисники: Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко (всі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (усі — Шахтар), Андрій Ярмоленко (Борусія Д, Німеччина), Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Руслан Малиновський (Генк, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія)

Форварди: Артем Бесєдін (Динамо Київ), Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Євген Селезньов (Акхісар, Туреччина)

Перший виклик до збірної отримав Микола Шапаренко, який по ходу сезону став основним гравцем Динамо. Дебютувати у складі збірної України також може Микита Бурда. Він раніше викликався в національну команду, але зіграти поки не встиг.

Збір національної команди розпочнеться 23 травня. 31 травня Україна зіграє з Марокко, а 2 червня — з Албанією. Обидва матчі повинні пройти в Швейцарії.