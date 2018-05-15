У збірну України на матчі проти Марокко та Албанії викликані 25 гравців
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав 25 футболістів на тренувальний збір перед товариськими матчами проти збірних Марокко та Албанії.
Воротарі: Андрій П'ятов (Шахтар), Денис Бойко (Динамо), Андрій Лунін (Зоря)
Захисники: Ярослав Ракицький, Богдан Бутко, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (усі — "Шахтар"), Микита Бурда, Артем Шабанов (обидва — Динамо Київ), Едуард Соболь ("Славія", Чехія), Олександр Караваєв (Зоря)
Півзахисники: Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко (всі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (усі — Шахтар), Андрій Ярмоленко (Борусія Д, Німеччина), Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Руслан Малиновський (Генк, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія)
Форварди: Артем Бесєдін (Динамо Київ), Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Євген Селезньов (Акхісар, Туреччина)
Перший виклик до збірної отримав Микола Шапаренко, який по ходу сезону став основним гравцем Динамо. Дебютувати у складі збірної України також може Микита Бурда. Він раніше викликався в національну команду, але зіграти поки не встиг.
Збір національної команди розпочнеться 23 травня. 31 травня Україна зіграє з Марокко, а 2 червня — з Албанією. Обидва матчі повинні пройти в Швейцарії.