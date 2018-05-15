Гусєв залишить Динамо після матчу з Шахтарем (відео)
17:17, 15 травня 2018Футбол
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Про це повідомив головний тренер киян Олександр Хацкевич.
Олександр Хацкевич підтвердив, що Олег Гусєв залишить команду / fcdynamo.kiev.ua
Півзахисник Динамо Олег Гусєв залишить клуб після завершення сезону. Про це повідомив головний тренер киян Олександр Хацкевич.
За його словами, 35-річний півзахисник зіграє проти "Шахтаря" в останньому турі УПЛ, і це буде його остання гра за Динамо.
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«У грі з "Шахтарем" точно вийде Олег Гусєв. Для нього це буде останній матч у футболці Динамо», - заявив тренер у коментарі FootballHub.
Нагадаємо, Гусєв вже залишав Динамо на початку 2017 року, але так і не знайшов нову команду і в підсумку повернувся в Динамо. Знову запросити Гусєва в команду вирішив Олександр Хацкевич, очоливши колектив після відставки Сергія Реброва.
Гусєв провів в рамках цього сезону лише 4 матчі і зіграв 144 хвилини.
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