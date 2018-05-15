Гусєв залишить Динамо після матчу з Шахтарем (відео)

Про це повідомив головний тренер киян Олександр Хацкевич.

Півзахисник Динамо Олег Гусєв залишить клуб після завершення сезону. Про це повідомив головний тренер киян Олександр Хацкевич.

За його словами, 35-річний півзахисник зіграє проти "Шахтаря" в останньому турі УПЛ, і це буде його остання гра за Динамо.

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«У грі з "Шахтарем" точно вийде Олег Гусєв. Для нього це буде останній матч у футболці Динамо», - заявив тренер у коментарі FootballHub.

Нагадаємо, Гусєв вже залишав Динамо на початку 2017 року, але так і не знайшов нову команду і в підсумку повернувся в Динамо. Знову запросити Гусєва в команду вирішив Олександр Хацкевич, очоливши колектив після відставки Сергія Реброва.

Гусєв провів в рамках цього сезону лише 4 матчі і зіграв 144 хвилини.