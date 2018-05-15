Льов продовжив контракт зі збірною Німеччини до 2022 року

Йоахім Льов очолює німецьку збірну з 2006 року.

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов підписав новий контракт з Німецьким футбольним союзом, повідомляє офіційний твіттер організації.

Нова угода з наставником Бундестім розрахована до середини 2022 року.

Йоахім Льов очолює збірну Німеччини з літа 2006-го, змінивши на цій посаді Юргена Клінсманна. Перед тим 58-річний фахівець працював помічником Клінсманна в тренерському штабі збірної.

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Під керівництвом Льова німецька команда здобула перемогу на чемпіонаті світу-2014, а також вийшла у фінал Євро-2008. На ЧС-2010 Бундестім фінішував на 3-й сходинці, а на останньому чемпіонаті Європи у Франції поступився путівкою у фінал французам.

Збірна Німеччини візьме участь на чемпіонаті світу-2018. На груповій стадії турніру Бундестім зіграє проти Мексики, Швеції та Південної Кореї.