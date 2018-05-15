«Чорноморець» залишився без води:через заборгованість або шантаж

Без водопостачання залишився центральний стадіон «Чорноморець» у парку Шевченка, а також дві тренувальні бази моряків — у Совіньоні і на Архітекторській.

На об'єктах одеського футбольного клубу «Чорноморець» з учорашнього ранку немає води, причому не через аварію або плановий ремонт.

Як повідомили «Думській» у ФК, без водопостачання залишився центральний стадіон «Чорноморець» у парку Шевченка, а також дві тренувальні бази моряків — у Совіньоні і на Архітекторській.

Неофіційно в клубі кажуть, що воду відключили за розпорядженням одного з керівників «Інфоксводоканалу». Нібито у нього є близький родич, гравець «Чорноморця», який жодного разу не виходив на поле зі стартом весняної частини чемпіонату і приходом в команду нового наставника Костянтина Фролова.

«Він (один з керівників «Інфоксводоканалу», — Ред.) погрожував керівництву клубу і словесно погрожував перекриттям води, якщо ...тий номер «чорно-синіх» не буде виходити на поле у складі «Чорноморця». Останній раз він грав в першому колі, в матчі проти полтавської «Ворскли», коли тренером був Олег Дулуб. У клубі поки не знають, як реагувати на такий відвертий шантаж», — каже співрозмовник видання.

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У прес-службі «Інфоксводоканалу» редакції заявили, що відключення пов'язане з заборгованістю, яку футбольний клуб накопичив перед водопостачальною організацією.

«Вони мають 2 млн 800 тисяч гривень. Крім того, за цими об'єктами (які, до речі, вже не належать «Чорноморцю», — Ред.) не виконані техумови на воду та водовідведення. Як тільки заборгованість буде погашена, ми відновимо водопостачання», — говорить представник компанії.

За його словами, керівництво «Інфокс» заперечує які б то не було родинні зв'язки з гравцями «Чорноморця».

Нагадаємо, зараз більшістю спортивних об'єктів «Чорноморця», включаючи стадіон у парку Шевченка, розпоряджається Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який управляє ліквідованим «Імексбанком». Стадіон та тренувальні бази виступали в якості застав за фіктивними кредитами, які роздавала фінустанова до свого краху.