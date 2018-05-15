19-річний Шапаренко може дебютувати у збірній України в матчах з Марокко або Албанією
19-річний півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко отримав виклик у національну збірну України.
Повний список футболістів, яким належить готуватися до спарингів, буде оголошено найближчим часом, повідомляє Команда 1 з посиланням на свої джерела.
Раніше наставник національної команди Андрій Шевченко оприлюднив прізвища легіонерів, викликаних на збір.
У 2018 році Шапаренко показує у складі Динамо якісний футбол. У весняній частині поточного сезону він провів за киян 22 матчі, в яких забив два м'ячі і віддав дві гольові передачі.
У березні вихованець маріупольського футболу дебютував за молодіжну збірну України і відразу відзначився результативним ударом, забивши гол у ворота Англії.
Як повідомляв УНІАН, 31 травня збірна України має зіграти контрольний поєдинок проти Марокко, а на 2 червня запланована зустріч з Албанією.