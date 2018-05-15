Фонсека провів зустріч з керівництвом англійського клубу Прем'єр-Ліги "Вест Хєма" - ЗМІ

Керівництво клубу має намір змінити нинішнього менеджера Девіда Мойеса, разом з яким команда фінішувала на 13-му місці в АПЛ, призначивши нового фахівця.

Паулу Фонсека і його агент Жорже Мендеш побували в Лондоні, де обговорили можливість роботи у Вест Хемі.

Зустріч пройшла в будинку співвласника Вест Хема Девіда Саллівана. Керівництво клубу має намір змінити нинішнього менеджера Девіда Мойеса, разом з яким команда фінішувала на 13-му місці в АПЛ, призначивши нового фахівця, повідомляє SportArena з посиланням на The Telegraph.

Фонсека — не єдиний кандидат для Молотобійців. Вони мають намір обговорити можливість співпраці і з іншими тренерами, серед яких — наставник Хебей Чайна Форчун Мануель Пеллегріні.

Також у сфері інтересів у лондонців — менеджер Ньюкасла Рафаель Бенітес, тренер Бернлі Шон Дайч, наставник Хаддерсфилда Давид Вагнер і Марку Сілва, який починав минулий сезон в Уотфорді. Однак з появою на горизонті Фонсеки саме варіант з португальцем, схоже, став для них головним. Що стосується Девіда Мойеса, то шанси на те, що він залишиться в клубі, оцінюються в 25%.

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У той же час джерело повідомляє, що хоча у тренера Шахтаря є бажання попрацювати в АПЛ, у Вест Хемі побоюються, що він використовує інтерес до себе, щоб отримати більш солідний контракт в процесі переговорів з Гірниками або ж якомусь іншим клубом.

Минулого тижня португальське видання A Bola інформувало, що у Фонсеки є два варіанти: очолити лондонську команду або ж погодитися на 9-мільйонний контракт, запропонований Гірниками. Ось тільки наставник помаранчево-чорних раніше запевняв, що в переговорах з Шахтарем мова йде не про такі високі суми.

Раніше головний тренер донеччан повідомив, що в найближчі дні прийме рішення про своє майбутнє в клубі. Вчора джерела розповіли Sport Arena, що Фонсека згоден продовжити роботу з Шахтарем, але ситуація в цьому питанні може змінитися, якщо найближчим часом надійде більш вигідну пропозицію про працевлаштування.

Також нещодавно російський журналіст Георгій Черданцев повідомив, що Фонсека розглядається Зенітом на заміну Роберто Манчіні, який в понеділок залишив посаду головного тренера пітерського клубу. Агент Вадим Шаблій у коментарі Sport-Express.ru допустив можливість роботи Паулу в Зеніті, оскільки португалець ще не підписав новий контракт з Шахтарем.

Раніше ЗМІ інформували про інтерес до тренера Гірників з боку Арсеналу, Евертона, Бенфіки і Наполі.

Паулу Фонсека очолив Шахтар в середині 2016 року, замінивши на посаді Мірчу Луческу. Під його керівництвом "Шахтар" двічі ставав чемпіоном і володарем Кубка України, а в цьому сезоні вийшов у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де поступився "Ромі".