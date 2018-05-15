"Провокації гарантовані": Клімкін закликав українців не їхати до Росії на ЧС-2018
02:55, 15 травня 2018Футбол
22
Українці, які поїдуть до Росії на футбол, можуть стати жертвами провокацій.
Клімкін: провокації на ЧС-2018 в Росії гарантовані / фото УНІАН
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців відмовитися від поїздки в Росію на матчі Чемпіонату світу з футболу.
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
"Закликаю всіх українців не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу 2018. Провокації гарантовані, а безпека там ніким не захищена", - йдеться в повідомленні.
.@PavloKlimkin: Закликаю всіх українців не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу 2018. Провокації гарантовані, а безпека там ніким не захищена.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 14, 2018
Нагадаємо, раніше спікер Держприкордонслужби України Олег Слободян пояснив, чому українським уболівальникам не варто їхати на ЧС-2018 із футболу до Росії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter