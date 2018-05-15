"Провокації гарантовані": Клімкін закликав українців не їхати до Росії на ЧС-2018

Українці, які поїдуть до Росії на футбол, можуть стати жертвами провокацій.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців відмовитися від поїздки в Росію на матчі Чемпіонату світу з футболу.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Закликаю всіх українців не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу 2018. Провокації гарантовані, а безпека там ніким не захищена", - йдеться в повідомленні.

.@PavloKlimkin: Закликаю всіх українців не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу 2018. Провокації гарантовані, а безпека там ніким не захищена. — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 14, 2018

Нагадаємо, раніше спікер Держприкордонслужби України Олег Слободян пояснив, чому українським уболівальникам не варто їхати на ЧС-2018 із футболу до Росії.