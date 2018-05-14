Головним тренером збірної Італії став екс-наставник Зеніту Манчіні

"Скуадра Адзурра" визначилася з наставником.

Роберто Манчіні офіційно став тренером збірної Італії.

Контракт з фахівцем розрахований на 2 роки, повідомляє офіційний твіттер "Скуадри Адзурри".

Напередодні Манчіні залишив російський «Зеніт», відмовившись від двох років контракту.

Окрім клубу з Санкт-Петербурга, Роберто Манчіні тренував "Фіорентину", "Лаціо", "Інтер", "Манчестер Сіті", "Галатасарай".

Збірна Італії вперше з 1958 року не змогла пройти кваліфікацію на чемпіонат світу, який цього року пройде в Росії.