Два гравці Шахтаря візьмуть участь у ЧС-2018 в Росії у складі збірної Бразилії
Головний тренер збірної Бразилії Тіте разом зі своїм тренерським штабом визначився із заявкою з 23-х гравців, які поїдуть на ЧС-2018 в Росії.
У список потрапили півзахисники «Шахтаря» Тайсон та Фред, а також екс-гірники Фернандіньо, Вілліан і Дуглас Коста.
Воротарі: Аліссон, Едерсон, Кассіо Рамос.
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Захисники: Данило, Педро Жеромел, Марсело, Міранда, Маркіньос, Тіаго Сілва, Філіпе Луїс, Фагнер.
Півзахисники: Каземіро, Фернандіньо, Пауліньо, Ренато Аугусто, Фред, Тайсон, Філіппе Коутіньйо, Вілліан.
Нападники: Неймар, Дуглас Коста, Габріел Жезус, Роберто Фірміно.
На груповому етапі ЧС-2018 з футболу Бразилія зіграє зі Швейцарією, Сербією і Коста-Рікою.