Два гравці Шахтаря візьмуть участь у ЧС-2018 в Росії у складі збірної Бразилії

Тайсон і Фред потрапили в список з 23-х гравців 5-разових чемпіонів планети.

Головний тренер збірної Бразилії Тіте разом зі своїм тренерським штабом визначився із заявкою з 23-х гравців, які поїдуть на ЧС-2018 в Росії. У список потрапили півзахисники «Шахтаря» Тайсон та Фред, а також екс-гірники Фернандіньо, Вілліан і Дуглас Коста. Воротарі: Аліссон, Едерсон, Кассіо Рамос. Читайте також"Побільше сексу!": чемпіон світу Ромаріо давши "гарячу" пораду молодому футболісту збірної Бразилії Захисники: Данило, Педро Жеромел, Марсело, Міранда, Маркіньос, Тіаго Сілва, Філіпе Луїс, Фагнер. Півзахисники: Каземіро, Фернандіньо, Пауліньо, Ренато Аугусто, Фред, Тайсон, Філіппе Коутіньйо, Вілліан. Нападники: Неймар, Дуглас Коста, Габріел Жезус, Роберто Фірміно. На груповому етапі ЧС-2018 з футболу Бразилія зіграє зі Швейцарією, Сербією і Коста-Рікою.

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