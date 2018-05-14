ПСЖ оголосив ім'я нового наставника
19:10, 14 травня 2018Футбол
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Французький клуб очолить німець Томас Тухель.
Томас Тухель / bundesliga.com
Німецький фахівець Томас Тухель став новим головним тренером «ПСЖ», повідомляє офіційний сайт французького клубу.
Тухель підписав з паризькою командою контракт, який буде розрахований на два роки. На посту головного тренера «ПСЖ» він змінить іспанця Унаї Емері, який раніше анонсував свій відхід з клубу після закінчення нинішнього сезону.
44-річний Тухель з 2009-го по 2014 рік працював головним тренером «Майнца». З 2015-го по 2017 рік він очолював дортмундську «Боруссію», з якою досяг перемоги в Кубку Німеччини в сезоні-2016/17.
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