ПСЖ оголосив ім'я нового наставника

Французький клуб очолить німець Томас Тухель.

Німецький фахівець Томас Тухель став новим головним тренером «ПСЖ», повідомляє офіційний сайт французького клубу.

Тухель підписав з паризькою командою контракт, який буде розрахований на два роки. На посту головного тренера «ПСЖ» він змінить іспанця Унаї Емері, який раніше анонсував свій відхід з клубу після закінчення нинішнього сезону.

44-річний Тухель з 2009-го по 2014 рік працював головним тренером «Майнца». З 2015-го по 2017 рік він очолював дортмундську «Боруссію», з якою досяг перемоги в Кубку Німеччини в сезоні-2016/17.