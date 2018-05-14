Як готують НСК "Олімпійський" до фіналу Ліги чемпіонів (фоторепортаж, відео)

З 15 травня НСК "Олімпійський" остаточно закриють для відвідувань.

Менше двох тижнів залишається до проведення фінального матчу Ліги чемпіонів у Києві.

З 15 травня на НСК "Олімпійський" остаточно обмежать можливість відвідувань, а заїзд на територію спорткомплексу буде категорично заборонений. Перш ніж повністю "зануритися в очікування" Ліги чемпіонів, 14 травня на НСК "Олімпійський" провели день відкритих дверей. Журналісти змогли ознайомитися з підготовкою наступних локацій - зовнішній периметр, лінія поля, чаша стадіону, ложа преси, роздягальні гравців.

Нагадаємо, що 26 травня за головний трофей Ліги чемпіонів у Києві зіграють "Реал" і "Ліверпуль".