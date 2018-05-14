Замели сліди: скандальне фото падчерки Павелка з Кубком Ліги чемпіонів видалене, акаунт перейменували

Акаунт падчерки президента ФФУ Андрія Павелка Лізи Чаус в інстаграмі перейменували, а також видалили звідти всі записи.

Акаунт падчерки президента ФФУ Андрія Павелка Лізи Чаус в інстаграмі перейменували, а також видалили звідти всі записи.

Нагадаємо, раніше на акаунті з'явилася фотографія, на якій падчерка Павелка грала з трофеєм Ліги чемпіонів в салоні автомобіля.

Зараз пошук по нікнейму liza_chaus2012 в інстаграмі показує лише один запис:

Сама сторінка акаунта не має записів.

На неї також підписана дочка Павелка Анастасія.

Як повідомляв УНІАН, про те, що президент ФФУ Андрій Павелко “віддав“ Кубок Ліги чемпіонів своїй доньці Лізі Чаус, стало відомо сьогодні з соцмереж. Користувачі були обурені вчинком глави ФФУ.

Трофей Ліги чемпіонів - один з найпрестижніших у світовому футболі. 21 квітня на Хрещатику відбулася урочиста передача Кубка Ліги Чемпіонів столиці України. Церемонію відвідали кілька тисяч вболівальників.