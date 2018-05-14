У Києві на Хрещатику почали будівництво фан-зони до фіналу Ліги чемпіонів (фото)

Загалом у столиці функціонуватимуть чотири фан-зони.

У Києві на Хрещатику почали монтувати велику фан-зону до фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться в Києві 26 травня. Сам майданчик буде працювати з 24-го по 27 травня, повідомляє "44.ua".

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Як пише "Інформатор", в неділю монтаж фан-зони тривав навіть під проливним дощем. Огородили навіть алею з рожевих каштанів, залишивши прохід біля будинків, де розташовані магазини і ресторани. Як розповіли будівельники, частина вулиці буде перекрита до кінця місяця - до 29-30 травня.

Загалом у столиці обладнають чотири фан-зони Ліги чемпіонів. Дві фан-зони - для вболівальників команд-фіналістів, щоб вони не перетиналися. Одна буде в парку Шевченка, інша - на майданчику перед Палацом "Україна". Третю фан-зону хочуть облаштувати на Контрактовій площі.