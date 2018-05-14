Німеччина вимагає у Росії видати візу журналісту, який викрив систему допінгу в РФ

Гайо Зеппельт - відомий тележурналіст, автор викривальних матеріалів про допінг у російському спорті.

Німецький уряд вимагає від Росії видати візу журналісту каналу ARD Гайо Зеппельту для висвітлення чемпіонату світу з футболу.

Про це повідомляє Spiegel Online.

"Заборона на в'їзд вкрай небажана для Росії як господаря турніру, і в очах світу це, звичайно, обмеження свободи слова", - заявив представник німецького уряду Штеффен Зайберт.

"Ми будемо наполягати, щоб це рішення було переглянуте", - заявила представниця МЗС Німеччини Марія Абедар.

У німецькому уряді також назвали крок російської влади невиправданим.

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Зазначимо, що журналісту телекомпанії ARD Гайо Зеппельту відмовили в отриманні російської візи, яка була потрібна йому для поїздки на чемпіонат світу з футболу 2018 року. Зеппельта занесли в Росії в список "небажаних персон".

Сам Зеппельт назвав причини такого кроку очевидними: "Звичайно, викриття державної системи допінгу настільки важливе, що Росія вважає потрібними такі дії".

Зеппельт - відомий тележурналіст, автор викривальних матеріалів про допінг у російському спорті. Саме його матеріали лягли в основу більш пізніх розслідувань випадків масового застосування допінгу спортсменами в РФ, що призвело до штрафних санкцій, в тому числі проти російських олімпійців.

Нагадаємо, після розслідування ВАДА збірна Росії частково була не допущена на Олімпійські ігри в Ріо в 2016 році, а на Іграх в Пхьончхані в 2018-му виступала під нейтральним прапором.