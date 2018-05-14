У Верховній Раді хочуть заборонити трансляцію в Україні матчів ЧС-2018 з Росії

Відповідний законопроект внесла група депутатів "Радикальної партії" Ляшка.

Група депутатів фракції "Радикальної партії" Олега Ляшка внесла на розгляд Верховної Ради законопроект, що передбачає заборону трансляції в Україні матчів чемпіонату світу-2018 з футболу, який пройде в Росії.

Відповідний проект постанови зареєстрований на сайті українського парламенту. У пояснювальній записці до проекту документа наголошується, що заборона трансляції матчів ЧС-2018 стане "актуальним і ефективним інструментом для недопущення популяризації в Україні держави-агресора".

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"У цих заходах візьмуть участь перші особи Росії, а ЗМІ країни-агресора використають можливість для всецілої популяризації РФ на міжнародній арені, незважаючи на засудження цивілізованим світом агресивної політики Росії і санкції проти Росії", - йдеться в пояснювальній записці.

Автори законопроекту, зокрема, пропонують визнати, що "трансляція ЧС з футболу в РФ порушує законні права та інтереси громадян України" та у зв'язку з цим заборонити її.

Зазначимо, що раніше голова Національної суспільної телекомпанії України Зураб Аласанія заявив, що телекомпанія не буде транслювати ЧС з футболу. Він також повідомив, що телекомпанія веде переговори про перепродаж прав на показ матчів з кількома українськими телеканалами.

Чемпіонат світу з футболу пройде в Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року.