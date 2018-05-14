Рішення провести фінал Ліги чемпіонів у Києві вимагає пояснення - глава департаменту Ліверпуля

Для фанатів "Ліверпуля" пошук квитка на літак і житла в Києві перетворився на "жахіття".

Голова департаменту «Ліверпуля» по роботі з уболівальниками Тоні Барретт заявив, що ті, хто обрав Київ місцем проведення фіналу Ліги чемпіонів, повинні порозумітися перед фанатами.

«У футболі щось серйозно зламано, якщо дух гри випробовується подібним чином. Рішення провести фінал в місці, куди настільки важко дістатися і яке екстраординарно дороге, вимагає пояснення», — пише Тоні Барретт в своєму твіттері.

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«Можу лише принести свої вибачення фанатам, для яких пошук квитка на літак і житла в Києві перетворюється на жахіття».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що напередодні фіналу Ліги чемпіонів, який пройде на київському стадіоні НСК "Олімпійський", готелі столиці України підняли ціни для туристів приблизно в 100 разів.

Фінал Ліги чемпіонів пройде в Києві 26 травня. У вирішальному матчі зіграють «Реал» і «Ліверпуль».