Відомі п'ять команд, які представлять Україну в єврокубках в наступному сезоні

"Шахтар" знову зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів.

Повністю сформувалося представництво України в єврокубках наступного сезону.

Про це повідомляє сайт "Команда 1".

Чемпіон України донецький Шахтар знову буде представляти Україну в груповому раунді Ліги чемпіонів, потрапивши туди напряму. Також в Лізі чемпіонів виступить київське Динамо, яке стартуватиме у третьому відбірковому раунді.

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У Лізі Європи Україна буде представлена трьома командами - Ворсклою, Зорею і Маріуполем. Маріупольський клуб став п'ятим делегатом від України в єврокубки після недільної нічиєї з "Ворсклою". Відірвавшись від Вереса на чотири очки, маріупольці достроково посіли п'яте місце в УПЛ. У Лізі Європи вони стартують з другого раунду кваліфікації.

Ворскла і Зоря в останньому турі Прем'єр-ліги у найближчу неділю в очній суперечці визначать, кому належить починати боротьбу з третьої кваліфікації турніру, а кому можна буде готуватися до осіннього групового етапу. Полтавців вдома влаштує нічия.