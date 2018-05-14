В Ізраїлі футбольний клуб офіційно змінив назву на честь Трампа

У клубі зазначили, що рішення про перейменування прийняв його провід.

Футбольний клуб "Бейтар" з Єрусалиму (Ізраїль) в якості подяки президенту США Дональду Трампу за рішення перенести американське посольство в їхнє місто вирішило поміняти назву на "Бейтар Трамп Єрусалим". Про це повідомляється у Facebook клубу.

"70 років чекав Єрусалим міжнародного визнання, поки президент Дональд Трамп не зробив сміливий крок і не визнав Єрусалим вічної столицею Ізраїлю", – йдеться в пості.

"Футбол 24" зазначає, що "Бейтар" – єдиний футбольний клуб Ізраїлю, не підписав за свою історію жодного арабського футболіста. Клуб має велику підтримку на державному рівні.

У чемпіонаті Ізраїлю "Бейтар" займає зараз друге місце.

6 грудня 2017 року Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і оголосив про перенесення посольства США в це місто.

У клубі зазначили, що рішення про перейменування прийняв його провід.