Барселона пропустила 5 голів і програла вперше в чемпіонаті Іспанії, не зумівши встановити рекорд
«Барселона» несподівано програла «Леванте» з рахунком 4:5 у матчі передостаннього туру чемпіонату Іспанії.
До 56-ї хвилини «Барселона» програвала 1:5, але всього за 15 хвилин скоротила відставання до мінімуму (4:5). Однак навіть нічиєї лідер сезону так і не домігся.
У складі «Леванте» два м'ячі забив півзахисник Еніс Барді, нападник Еммануель Боатенг оформив хет-трик. У «Барселони» голами відзначилися форвард Луіс Суарес і хавбек Філіппе Коутіньйо, який тричі вразив ворота господарів.
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До цієї неділі каталонський клуб претендував на унікальний сезон без поразок – такого у сучасній історії Іспанії ще ніхто не досягав. «Атлетик» в сезоні 1929/30 і мадридський «Реал» (1931/32) закінчували чемпіонат непереможеними, коли турнір налічував всього 18 турів, а не 38, як зараз.
До цього в останній раз «Барселона» програла в чемпіонаті більше року тому – «Малазі» 8 квітня 2017-го.