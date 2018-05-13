Ювентус став чемпіоном Італії в 34-й раз

В Римі "Стара Синьйора" зіграла внічию з "Ромою".

У матчі 37-го туру чемпіонату Італії «Рома» приймала на своєму полі «Ювентус». Зустріч проходила в Римі на "Стадіо Олімпіко" і завершилася з рахунком 0:0.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

З 68-ї хвилини «Рома» грала вдесятьох після того, як півзахисник Раджа Найнгголан отримав другу жовту картку.

У паралельному матчі «Наполі» на виїзді обіграв «Сампдорію» з рахунком 2:0. У складі переможців відзначилися Аркадіуш Мілік і Рауль Альбіоль.

«Ювентус» завдяки нічиєї набрав 92 очки і став недосяжним для «Наполі» (88 очок) в турнірній таблиці Серії А і достроково оформив своє сьоме поспіль чемпіонство у Серії А. Цей титул став рекордним, 34-м для "Ювентуса" за історію виступів у Серії А.

«Рома» (74) знаходиться на третьому місці, «Сампдорія» (54) – на дев'ятому.