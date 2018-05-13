Президент "Шахтаря" Ахметов привітав уболівальників, гравців і персонал клубу з чемпіонством

За два останні сезони «Шахтар» виграв п'ять трофеїв, зазначив керівник донецького клубу у своєму зверненні

Президент ФК «Шахтар» Рінат Ахметов привітав гравців, тренерів, працівників і вболівальників «Шахтаря» з одинадцятим чемпіонством і «золотим дублем» команди в сезоні 2017/18.

"За два останні сезони «Шахтар» виграв п'ять трофеїв", - йдеться в тексті привітання на офіційному сайті ФК "Шахтар".

"Це означає, що, незважаючи на всі труднощі, наш клуб залишається найкращим в Україні. У цьому сезоні команда показала чудову гру у Лізі чемпіонів. Ми пройшли нелегку чемпіонську гонку, проявили характер і по праву тримаємо в руках золоті медалі та Кубок України. Далеко від дому, рідних трибун «Шахтар» ще раз захистив свій статус команди № 1", - зазначив президент.

Також він особливо відзначив головного тренера команди: "Я хочу сказати величезне спасибі Паулу Фонсеці і його тренерському штабу. Ви проробили величезну роботу, подарували вболівальникам яскравий сезон і другий «золотий дубль» поспіль. Дякую гравцям за красивий, атакуючий, чемпіонський футбол. Хлопці, ви – гордість «Шахтаря»! Спасибі лікарям і масажистам, адміністраторам, менеджменту і всім співробітникам – великої і дружної сім'ї клубу «Шахтар».

"І найголовніше, я хочу сказати величезне спасибі всім вболівальникам «Шахтаря». Сьогодні кожен з вас – чемпіон. Спасибі за те, що вірите в «Шахтар». Дякуємо за вашу підтримку і любов. Ми граємо і перемагаємо для вас!", - додав Ахметов.

"Сьогодні ми святкуємо чемпіонство і «золотий дубль», а вже завтра почнемо готуватися до нових викликів. Тому що найважливіше чемпіонство для мене завжди – наступне. Наша мета – показувати сильну гру в чемпіонаті і Лізі чемпіонів, радувати вболівальників яскравим, красивим, атакуючим футболом. Амбіції «Шахтаря» незмінні – бути кращими в кожній грі, в кожному турнірі, в кожному новому сезоні.

З перемогою вас, дорогі друзі! З чемпіонством! З «золотим дублем»!, - підсумував керівник донецького клубу.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні "Шахтар" виграв у рівненського "Вереса" (1:0) і достроково, за тур до закінчення чемпіонату УПЛ забезпечив собі перемогу в турнірі. Раніше, в середу "Шахтар" виграв у фіналі Кубка України у київського "Динамо" з рахунком 2:0.