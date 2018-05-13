Фонсека: одна команда намагається зробити з чемпіонату цирк, сьогодні вони знайшли для цього клоунів

Головний тренер "Шахтаря" прокоментував події навколо чемпіонського матчу з "Вересом".

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека прокоментував перемогу над «Вересом» (1:0) і завоювання чемпіонського титулу української Прем'єр-ліги.

«Ми забили дуже рано і трохи розслабилися. У нас було багато моментів. Шкода, що не змогли закінчити з іншим результатом. У будь-якому випадку, це ще один титул для «Шахтаря». Дальні удари? Ні, такої установки не було. Просто чогось не вистачало. «Верес» не створював небезпеки, ми контролювали гру.

Ми виграли всі три титули, а в минулому році – два. У чемпіонаті виграла більш щира команда. Ми боролися проти всіх і вся. Я шалено щасливий! Це перемога нашого президента, наших вболівальників, нашого капітана, всіх, хто працює в клубі. Хочу сказати спасибі і Бернарду, якого немає поруч. Він провів фантастичний сезон.

Дехто зробив все, щоб «Шахтар» не став чемпіоном. Одна команда намагається зробити з чемпіонату цирк. Сьогодні вони знайшли для цього клоунів, але «Шахтар» не дав їм шансу. Це була просто клоунська витівка. Хтось думає, що все дозволено, але «Шахтар» показав, що матчі виграються на полі.

На щастя, ми чемпіони! Багато хто засмучений, бо вони хотіли цьому перешкодити і грали брудно. Але ми змогли перемогти!

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Як приводити людей на стадіон з такими епізодами? Це неможливо з таким брудом! Україна в двох тижнях від фіналу Ліги чемпіонів. Який імідж ми створюємо для нашого чемпіонату? Сумно! Є люди, які думають, що гроші можуть купити все і всіх. Але спортивна правда перемогла! Виграв той, хто грав чесно.

У нас будуть амбіції виграти в наступному турі (проти "Динамо". - УНІАН). Ми зайдемо на стадіон чемпіонами, подобається це комусь чи ні. Приїдемо туди перемагати! Хочемо показати, що таке футбол і наш клуб.

В найближчі дні ви про все дізнаєтеся щодо мого майбутнього. Я щасливий тут, адже ми виграємо все. Мені подобається тут жити, подобається клуб і його працівники. Але через кілька днів ви дізнаєтеся новини.

Присвячую перемогу всім, хто працював з нами», – сказав Фонсека в ефірі телеканалу «Футбол 1».

Нагадаємо, що сьогоднішній поєдинок "Шахтар" - "Верес" міг не відбутися через те, що 9 футболістів отруїлися перед грою. Проте четверо футболістів з цих дев'яти потім все ж зіграли з "Шахтарем".

"Шахтар" завдяки перемозі над "Вересом" - 1:0 - в 11-й раз став чемпіоном України.